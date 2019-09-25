СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-25T11:14:45+03:00

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В Сочи пройдет фестиваль культуры и спорта «Пара-АРТ». Его проведут со 2 по 8 октября в пансионате «Фрегат». На фестиваль приедут участники из 16-ти регионов России и ближнего зарубежья. Торжественное открытие пройдет 3 октября в 17:00.

- Команды будут соревноваться в настольном теннисе, бочча, стритболе на колясках. 3 октября с 10:00 до 12:00 в спортивном дворце «Ледяной куб» состоится мастер-класс по керлингу на колясках, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

На мероприятии выступят квартет имени Рахманинова и клуб авторской песни Сочи. Также участники продемонстрируют свои таланты в танцах, вокале и оригинальном жанре. Концерт и выставка работ состоятся 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU