2019-09-25T11:30:05+03:00
Происшествия

На Кубани гражданин Таджикистана пытался подкупить полицейского

Он предлагал ему 20 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани гражданин Таджикистана пытался подкупить полицейскогоНа Кубани гражданин Таджикистана пытался подкупить полицейского
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В Приморско-Ахтарском районе мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

Гражданин Таджикистана, действуя в интересах иностранных работников, которые трудились на территории муниципалитета, передал полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. Это он сделал для того, чтобы временно исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции ОМВД не проводил проверку и не составлял административные протоколы.

- Правоохранитель от незаконного вознаграждения отказался. Суд назначил приезжему наказание в виде 5-кратной суммы взятки. Мужчина выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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