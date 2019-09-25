2019-09-25T11:39:40+03:00
Политика

«Так же, как все»: Роман Абрамович и Вениамин Кондратьев без охраны прогулялись по набережной Геленджика

Миллиардер и губернатор попали в объективы камер отдыхающих
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Прогулка Абрамовича и Кондратьева попала на видеоПрогулка Абрамовича и Кондратьева попала на видео
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Вечерний променад губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и миллиардера Романа Абрамовича попал на видео. Мужчины неспешно прогуливались вдвоем по набережной Геленджика.

Удивительно, но охраны замечено не было. Впрочем, жители и отдыхающие, не обращали внимания на известных личностей. Лишь один очевидец достал камеру и начал снимать прогулку.

- Простой миллиардер и простой губернатор. Не каждый день так удается встретить! – прокомментировал запись автор видео.

Абрамович и Кондратьев гуляют по Геленджику.

Удивительно подошел к ситуации саундтрек прогулки. «Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу», - голосило из уличных динамиков.

Официальных комментариев о встрече чиновника и бизнесмена не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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