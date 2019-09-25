«Так же, как все»: Роман Абрамович и Вениамин Кондратьев без охраны прогулялись по набережной Геленджика
Вечерний променад губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и миллиардера Романа Абрамовича попал на видео. Мужчины неспешно прогуливались вдвоем по набережной Геленджика.
Удивительно, но охраны замечено не было. Впрочем, жители и отдыхающие, не обращали внимания на известных личностей. Лишь один очевидец достал камеру и начал снимать прогулку.
- Простой миллиардер и простой губернатор. Не каждый день так удается встретить! – прокомментировал запись автор видео.
Абрамович и Кондратьев гуляют по Геленджику.
Удивительно подошел к ситуации саундтрек прогулки. «Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу», - голосило из уличных динамиков.
Официальных комментариев о встрече чиновника и бизнесмена не было.
ИСТОЧНИК KP.RU
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