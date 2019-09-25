СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-25T12:59:18+03:00

На Кубани День здоровья посвятят профилактике сердца

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В Краснодарском крае 28 сентября состоится День здоровья под девизом «Здоровое сердце – залог долголетия». Медики проведут консультативно-диагностический прием в станице Ленинградской, на базе центральной районной больницы, которая находится на улице 302 Дивизии, 24.

Местные жители получат рекомендации от терапевта, невролога, уролога, офтальмолога, хирурга. Все желающие пройдут диагностические исследования, узнают уровень холестерина и глюкозы в крови, показатель артериального давления.

- Также врачи сделают аппаратные обследования организма: флюорографию, маммографию, ЭКГ, УЗИ брахицефальных артерий. Всем участникам акции медики определят риски сердечно-сосудистого заболевания с помощью шкалы SCORE, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Врачи прочтут лекции на тему: «Здоровое сердце – залог долголетия». Проведут беседы о методах снижения избыточного веса и мастер-классы по лечебной физкультуре.

ИСТОЧНИК KP.RU