В Краснодаре открыли поле для мини-футбола по стандартам УЕФА

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-25T14:23:55+03:00

Новая площадка доступна для всех горожан

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В Прикубанском округе краевого центра появилось поле для мини-футбола появилось. Площадка находится на улице Темрюкской, 76/1.

На поле положили профессиональное искусственное покрытие, которое соответствует стандартам УЕФА. Его территория составляет более 1 тысячи квадратных метров, а размер - 40×20 метров. Рабочие установили здесь новые ворота для мини-футбола, нанесли разметку.

- Расходы на оборудование площадки взяла на себя Краснодарская краевая федерация футбола. За счет городского бюджета благоустроили территорию вокруг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Новая площадка открыта для всех желающих. Здесь уже появилось расписание, закреплен тренер, на поле будут проходить тренировки и турниры по дворовому мини-футболу.

Напомним, в Краснодаре завершается реализация нацпроекта по формированию комфортной городской среды. В ближайшее время после реконструкции откроют зеленые зоны в Пашковском микрорайоне и в Прикубанском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU