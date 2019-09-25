В Краснодаре вору-рецидивисту вместо условного дали реальный срок

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-25T12:18:55+03:00

Теперь он проведет в колонии общего режима более 4 лет, а также выплатит штраф

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В феврале 2018 года 26-летний парень дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Суд Ростовской области назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Однако уже в июне 2018 года осужденный приехал в Краснодар, где продолжил совершать преступления. Он был причастен к еще 6 кражам. Мужчина проник на территорию школы, где из женской сумки украл кошелек, в одном из мебельных магазинов, из кассы магазина «Ткани» вытащил 3 тысячи рублей, из помещения детского центра вынес сумку, в которой находились 6 тысяч рублей.

- Краснодарский краевой суд учел рецидив. Ранее назначенный условный срок был отменен, по совокупности приговоров парню назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Проведет он эти годы в колонии общего режима. Также парень выплатит 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU