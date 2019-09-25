В Краснодаре по улице Мира запретят стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-25T12:39:18+03:00

Изменения вступят в силу с 20 октября

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В краевой столице запрещающие дорожные знаки установят по четной стороне улицы Мира от Суворова до Орджоникидзе. Запрет стоянки и остановки транспорта вступит в силу с 20 октября.

- Данные меры применяются, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Стоящие автомобили создают препятствия для проезда, а это может спровоцировать аварии или затор, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Водителей машин просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре на пересечении Северной и Передовой 25 сентября отключат светофоры. На участке будут дежурить сотрудники отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU