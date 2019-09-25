В Горячем Ключе вандалы разбили вазоны с цветами

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-25T13:09:42+03:00

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Утром 25 сентября в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные разбили несколько вазонов с цветами в Горячем Ключе. Фото с места происшествия начали выкладывать очевидцы.

Вазоны, которые попали под горячую руку вандалов, находились по улице Ленина, а также рядом со стадионом «Юность». Какие мотивы преследовали злоумышленники - история умалчивает. В этом будут разбираться сотрудники полиции, они установят и сумму ущерба. Злоумышленников будут искать по камерам видеонаблюдения.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также лица причастные к этому правонарушению,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: соцсети

- Пока идет следствие, подробности дела не разглашаются, - добавили в ведомстве.

Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите ее по номерам: 02 либо в Еддс города на 051.

ИСТОЧНИК KP.RU