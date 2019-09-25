Названные в честь героев и событий ВОВ улицы отремонтируют на Кубани
Улицы, названные в честь героев и событий ВОВ, приведут в порядок в преддверии 75-летия Великой Победы. Работы в трех городских агломерациях планируется завершить к 9 мая 2020 года.
В Сочи в 2020 году сделают дороги на улицах имени Героев Советского Союза Есауленко и Турчинского. Ранее на некоторых улицах в городе-курорте уже провели ремонт, на улице имени Панфилова это выполнили за средства местного бюджета.
- В Новороссийске в 2020 году обновят Мира, которая проходит мимо площади Героев, а также площадь Жуковского. В Краснодаре уже отремонтировали улицу имени 40-летия Победы – от Российской до Восточно-Кругликовской. В 2020 году в краевой столице обновят дорожное полотно на улице 9-го Мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в Краснодаре по улице Мира запретят стоянку транспорта. Изменения вступят в силу с 20 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU