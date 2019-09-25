Названные в честь героев и событий ВОВ улицы отремонтируют на Кубани

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-25T13:18:02+03:00

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Улицы, названные в честь героев и событий ВОВ, приведут в порядок в преддверии 75-летия Великой Победы. Работы в трех городских агломерациях планируется завершить к 9 мая 2020 года.

В Сочи в 2020 году сделают дороги на улицах имени Героев Советского Союза Есауленко и Турчинского. Ранее на некоторых улицах в городе-курорте уже провели ремонт, на улице имени Панфилова это выполнили за средства местного бюджета.

- В Новороссийске в 2020 году обновят Мира, которая проходит мимо площади Героев, а также площадь Жуковского. В Краснодаре уже отремонтировали улицу имени 40-летия Победы – от Российской до Восточно-Кругликовской. В 2020 году в краевой столице обновят дорожное полотно на улице 9-го Мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре по улице Мира запретят стоянку транспорта. Изменения вступят в силу с 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU