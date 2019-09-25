Гости FORMULA 1 посетят Сочи Парк со скидкой

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-25T13:52:02+03:00

С 26 по 29 сентября гости российского этапа королевских гонок получат скидку 10% на посещение первого тематического парка страны

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Для этого болельщикам необходимо предъявить свой билет на спортивное мероприятие и аккредитацию FORMULA 1 в кассах «Сочи Парка».

Скидка предоставляется только на тарифы «Полный день», «Дневной» и «Скороход». На один билет Гран-при FORMULA 1 возможна покупка не более одного билета в день в «Сочи Парк» с указанной скидкой.

Подробные условия акции можно уточнить на сайте sochipark.ru.

В дни проведения этапа королевских гонок «Сочи Парк», детский развлекательный комплекс «Страна Медведия», аттракционы Колесо Времени и Богатырские гонки будут работать в стандартном осеннем режиме – с 11.00 до 20.00.