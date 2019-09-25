В Краснодаре бассейн в Юбилейном микрорайоне завершат до конца года

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-25T13:54:59+03:00

Ежедневно на объекте трудятся не менее 60 рабочих

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В Краснодаре бассейн в Юбилейном микрорайоне готов уже на 53 процента. Стройка на объекте была заморожена 3 года, сейчас она идет активными темпами.

- Рабочие завершают установку оконных блоков, почти смонтирована кровля и внутренние инженерные сети. На 80 процентов сделана стяжка пола, началась укладка керамогранита. Далее приступят к монтажу систем вентиляции и внутренней отделке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Планируется, что бассейн будет работать с 08:00 до 20:00. Он рассчитан на 1014 посещений в сутки.

Блок для занятий плаванием включает в себя два бассейна. Это основной на 8 дорожек длиной 25 метров и шириной 16 метров. А также еще один небольшой бассейн - для обучения плаванию.

Напомним, работы по достройке бассейна возобновились в начале июня 2019 года. Их планируют завершить уже к концу текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU