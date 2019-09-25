Краснодар стал третьим городом в России по числу покупателей IPhone 11

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-25T14:25:50+03:00

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МТС проанализировала статистику покупок в розничной сети компании и сделала вывод, что жители кубанской столицы активнее большинства россиян покупают новые IPhone 11-й серии.

Так, Краснодар стал третьим городом по числу покупок новых IPhone 11после Москвы и Санкт-Петербурга. Сочи занимает девятое место в топ-10 российских городов, активно покупающих новые гаджеты.

Напомним, жители Кубани в числе первых смогли купить смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, старт продаж которых начался в России в минувшую пятницу. По информации представителей компании, предзаказы свежих моделей превысили первоначальные прогнозы. К середине первого дня «яблочные» фанаты оставили больше заявок на покупку смартфонов 11-й серии, чем на модели серии XS и XS Max за весь первый день продаж год назад. В целом, предзаказы текущего года вдвое превысили спрос прошлого года за аналогичный период времени.

Согласно статистике, краснодарцы, как и многие россияне, в большинстве случаев выбирают iPhone 11 Pro с 256 ГБ встроенной памяти. Самым популярным цветом корпуса смартфона у них оказался зеленый. Желтые корпуса оказались редко покупаемыми.

Отметим, высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также выгодными предложениями от МТС. Аналитики компании отмечают, что обладателями iPhone 11 и 11 Pro в большинстве случаев становятся владельцы старых поколений смартфонов Apple, не желающие изменять своим предпочтениям в области мобильной техники.