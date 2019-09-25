Зрителями «Формулы-1» в Сочи станут 150 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-25T15:54:41+03:00

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В Сочи съезжаются любители автоспорта со всего мира. Здесь с 26 по 29 сентября пройдет российский этап «Формулы-1». Его зрителями на трибунах станут 150 тысяч человек, а телевизионная аудитория – сотни миллионов.

Власти Краснодарского края сообщают, что особое внимание уделяют безопасности во время проведения этапа. Ее будут обеспечивать около двух тысяч силовиков.

– Для удобства жителей курорта и туристов в дни проведения гонок от Большого Сочи в сторону Олимпийского парка в два раза вырастет количество электричек. Только в воскресенье, в день проведения главной гонки, «Ласточки» совершат 110 рейсов, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На дежурство во время Гран-При России выйдут 23 бригады скорой помощи и два санитарных вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU