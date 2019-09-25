Жителей и гостей Сочи попросили не отдыхать у моря

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-25T16:15:41+03:00

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Синоптики прогнозируют сильный дождь и грозы в районе Сочи. Непогода накроет курорт ночью и утром 26 сентября.

В связи с этим жителей и гостей курорта попросили быть осторожными, беречь свое здоровье и имущество. Для этого не стоит отдыхать у водоемов и не бросать машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU