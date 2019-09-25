2019-09-25T16:57:38+03:00
Общество

На Кубани стартовала кампания по безопасности дорожного движения – «Однозначно»

Край стал одним из 15 регионов, где она реализуется
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае стартовала социальная кампания по безопасности дорожного движения – «Однозначно». В ее рамках проведут мероприятия с участием воспитанников детских садов и школьников. Им раздадут светоотражающие элементы и флаеры с правилами дорожного движения.

- Только в 2019 году на приведение в порядок кубанских дорог потратили более 3 млрд рублей. Это поможет не только улучшить их качество, но и повысить безопасность движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам авторов проекта, главная задача – чтобы водители строго следовали предписаниям ограничивающих скорость дорожных знаков. То есть 60 км/ч – это «Однозначно» 60, а никак не плюс еще 19.

Социальная кампания «Однозначно» запущена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в Краснодаре по улице Мира запретят стоянку транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани будут выдавать удостоверение многодетных семей
В рейтинге по исполнению указов президента Кубань на первом месте
На Кубани осудили председателя ЖСК, который похитил 56 млн рублей
Житель Новороссийска купил леопарда, занесенного в Красную книгу
Жители Кубани чаще всего покупают туры выходного дня
В Юбилейном микрорайоне Краснодара снесут незаконные гаражи
На Кубани создали краевой совет по защите от кибератак
Молодые микрорайоны. О том, как до них добраться и том, как из них выбраться
Жителей и гостей Сочи попросили не отдыхать у моря
Зрителями «Формулы-1» в Сочи станут 150 тысяч человек
Краснодар стал третьим городом в России по числу покупателей IPhone 11
В Краснодаре бассейн в Юбилейном микрорайоне завершат до конца года
Гости FORMULA 1 посетят Сочи Парк со скидкой
В районе Главной городской площади Краснодара ограничат движение транспорта
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Названные в честь героев и событий ВОВ улицы отремонтируют на Кубани
В Горячем Ключе вандалы разбили вазоны с цветами
В Краснодаре по улице Мира запретят стоянку транспорта
В Краснодаре вору-рецидивисту вместо условного дали реальный срок
В Краснодаре открыли поле для мини-футбола по стандартам УЕФА
На Кубани День здоровья посвятят профилактике сердца
«Так же, как все»: Роман Абрамович и Вениамин Кондратьев без охраны прогулялись по набережной Геленджика