На Кубани стартовала кампания по безопасности дорожного движения – «Однозначно»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-25T16:57:38+03:00

Край стал одним из 15 регионов, где она реализуется

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В Краснодарском крае стартовала социальная кампания по безопасности дорожного движения – «Однозначно». В ее рамках проведут мероприятия с участием воспитанников детских садов и школьников. Им раздадут светоотражающие элементы и флаеры с правилами дорожного движения.

- Только в 2019 году на приведение в порядок кубанских дорог потратили более 3 млрд рублей. Это поможет не только улучшить их качество, но и повысить безопасность движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам авторов проекта, главная задача – чтобы водители строго следовали предписаниям ограничивающих скорость дорожных знаков. То есть 60 км/ч – это «Однозначно» 60, а никак не плюс еще 19.

Социальная кампания «Однозначно» запущена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в Краснодаре по улице Мира запретят стоянку транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU