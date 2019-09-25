На Кубани стартовала кампания по безопасности дорожного движения – «Однозначно»
В Краснодарском крае стартовала социальная кампания по безопасности дорожного движения – «Однозначно». В ее рамках проведут мероприятия с участием воспитанников детских садов и школьников. Им раздадут светоотражающие элементы и флаеры с правилами дорожного движения.
- Только в 2019 году на приведение в порядок кубанских дорог потратили более 3 млрд рублей. Это поможет не только улучшить их качество, но и повысить безопасность движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По словам авторов проекта, главная задача – чтобы водители строго следовали предписаниям ограничивающих скорость дорожных знаков. То есть 60 км/ч – это «Однозначно» 60, а никак не плюс еще 19.
Социальная кампания «Однозначно» запущена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, в Краснодаре по улице Мира запретят стоянку транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU