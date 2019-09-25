2019-09-25T16:35:45+03:00
Недвижимость

Молодые микрорайоны. О том, как до них добраться и том, как из них выбраться

Наш корреспондент отправился в «Губернский», пообщаться с местными жителями
Илья КИРЕЕВ
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Фото: ЮСИФото: ЮСИ
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Периодически к нам в редакцию приходят обращения с информацией о перебоях в работе общественного транспорта в новых районах города. Мы решили выборочно проинспектировать некоторые жилые комплексы Краснодара, которые были построены недавно и те, которые еще строятся. Сегодня наш корреспондент отправился в «Губернский», пообщался с местными и выяснил – насколько сложно выбраться «в город» его жителям.

«Как бы ни ругали общественный транспорт, мне не доводилось стоять на остановке дольше 10 минут. Может, я, конечно, родилась под счастливой звездой или что-то в таком духе. Но с такой проблемой вообще не сталкивалась» – поделилась Наталья Толмачева, ожидающая на остановке 45 маршрутку.

«Недавно переехали с семьей в микрорайон «Губернский». Была приятно удивлена. Помимо развитой инфраструктуры, которая сама по себе впечатляет, обратила внимание на дизайнерские остановки, – делится новосел ЖК Алевтина Кравц. – Их в микрорайоне сразу несколько и все они всегда чистые и опрятные. Да и к транспорту никаких нареканий».

Послушали мнение и других участников движения: «Я езжу на автомобиле, поэтому не в курсе обстановки с общественным транспортом. Но по утрам, когда еду на работу в так называемый «час пик» людей на остановках вижу мало. Меня и мою жену в «Губернском» все устраивает», – поделился Владимир, который живет здесь уже 2 года.

«Это один из тех редких случаев, когда застройщик позаботился не только о собственной выгоде, но и о людях, – добавляет Валентин Иванович, пенсионер, который переехал сюда прошлым летом. – Не могу ничего плохого сказать – остановки аккуратные, транспорт ходит исправно».

Таким образом, в «Губернском» проблем с транспортом обнаружено не было. Стоит отметить высокий уровень заботы о жителях при проектировании и возведении жилого комплекса.

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