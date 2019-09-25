На Кубани создали краевой совет по защите от кибератак

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-25T18:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае создадут Совет по защите информации при администрации региона. С такой инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев, а депутаты единогласно поддержали его.

- Необходимость создания нового органа продиктована массовым характером компьютерных атак, централизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти региона, - сообщают в пресс-службе ЗСК.

На защиту кибербезопасности региона будут брошены представители власти, общественники и ученые. Совет будет пресекать попытки несанкционированного доступа к ценной информации, которой необходима защита.

- Правительственные сайты во всех странах являются предметом атак хакеров. А кроме того, есть и более серьезные силы, старающиеся получить несанкционированный доступ к информации, составляющей коммерческую или государственную тайну. И такие попытки должны быть надежно пресечены на всех уровнях, – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU