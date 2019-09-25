2019-09-25T16:55:07+03:00
Общество

В Юбилейном микрорайоне Краснодара снесут незаконные гаражи

От них избавят двор одного из домов по улице 70-летия Октября
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Власти Краснодара провели встречу с жителями краевой столицы, которые проживают в Юбилейном микрорайоне. И люди пожаловались, что двор дома №32 по улице имени 70-летия Октября заняли почти 30 незаконных гаражей, и попросили их демонтировать.

- По 18 конструкциям решение о сносе уже есть, скоро подрядные организации приступят к их демонтажу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также было отмечено, что, если незаконные гаражи находятся на придомовой территории, то решение об их сносе могут принять его жильцы на общем собрании. Правда, в таком случае, они должны предупредить собственников о сносе гаражей не позднее, чем за 30 суток до демонтажа.

Также жители ЖК «Новый город» обратились с просьбой обустроить комплекс пандусами и спусками для удобства граждан с ограниченными возможностями здоровья. По их словам, сейчас комплекс для передвижения, например, колясочников, совсем не приспособлен. Данный вопрос будет решать департамент транспорта и дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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