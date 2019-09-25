Жители Кубани чаще всего покупают туры выходного дня

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-25T17:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитическая служба Ассоциации туристических операторов России (АТОР) в конце зимы профильтровала поисковые запросы жителей Кубани на темы туризма. Больше всего граждане ездят на экскурсионные туры выходного дня, на втором месте – лыжные курорты. Данные брались за январь-февраль 2019 года.

- Самым популярным был тур на 2 дня, затем на выходные и на 3 дня, - сообщает «ЮГ TIMES». - Наши туристы полюбили мини-путешествия: 65% респондентов одобряют короткие туры; в то же время 12% считают, что маршруты выходного дня - лишняя трата денег.

ИСТОЧНИК KP.RU