2019-09-25T17:37:55+03:00
Общество

Житель Новороссийска купил леопарда, занесенного в Красную книгу

Полиция проводит проверку
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Центр восстановления леопарда на КавказеФОТО: Центр восстановления леопарда на Кавказе
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Самку леопарда житель Новороссийска купил в Красноярске. Как он это сделал и кто ему продал животное, которое занесено в Красную книгу, сейчас выясняет полиция.

Именно соседи мужчины сообщили в правоохранительные органы о том, что рядом с ними живет хищник.

- Животное конфисковали. Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ(«Незаконный оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу»), - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах. – Материал зарегистрирован. Полиция проводит проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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