На Кубани осудили председателя ЖСК, который похитил 56 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-25T17:57:17+03:00

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С 2007 по 2012 год Сергей Варфоломеев . был председателем правления жилищно-строительного кооператива «Велена». Он заключал договора на передачу квартир в собственность дольщиков дома по улице Пластунской в Сочи.

Осужденный заключал такие же контракты и с другими лицами на эти же квартиры - осуществлял «двойные продажи». Так председатель правления жилищно-строительного кооператива похитил свыше 56 млн рублей.

- Приговором Центрального районного суда Сочи действия Сергея Варфоломеева . квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана», - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. – Осужденного приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU