В рейтинге по исполнению указов президента Кубань на первом месте

СЕГОДНЯ 18:26 2019-09-25T18:26:34+03:00

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Крупная мониторинговая компания составила медиарейтинг упоминаемости Российских регионов по исполнению национальных проектов. Первое место в нем занял Краснодарский край.

- В частности, начинающим фермерам в регионе выделят субсидии для поддержки бизнеса в рамках национального проекта «"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - сообщили «КП» - Кубань» в компании Медиалогия.

Помимо этого, в Краснодарском крае реализуют такие проекты как: развитие двух турмаршрутов «Тамань: от античности до наших дней» и «Хвала вину». Информацию о них предоставят на официальном портале Russia.travel на 12 языках. Это позволит увеличить привлекательность региональных туров за рубежом.

Напомним, жители Кубани чаще всего покупают туры выходного дня. 12% граждан считают, что это лишняя трата денег.

ИСТОЧНИК KP.RU