2019-09-25T18:26:34+03:00
Общество

В рейтинге по исполнению указов президента Кубань на первом месте

Рейтинг составила крупная мониторинговая компания
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: mlg.ruФото: mlg.ru
Изменить размер текста:

Крупная мониторинговая компания составила медиарейтинг упоминаемости Российских регионов по исполнению национальных проектов. Первое место в нем занял Краснодарский край.

- В частности, начинающим фермерам в регионе выделят субсидии для поддержки бизнеса в рамках национального проекта «"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - сообщили «КП» - Кубань» в компании Медиалогия.

Помимо этого, в Краснодарском крае реализуют такие проекты как: развитие двух турмаршрутов «Тамань: от античности до наших дней» и «Хвала вину». Информацию о них предоставят на официальном портале Russia.travel на 12 языках. Это позволит увеличить привлекательность региональных туров за рубежом.

Напомним, жители Кубани чаще всего покупают туры выходного дня. 12% граждан считают, что это лишняя трата денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани будут выдавать удостоверение многодетных семей
На Кубани осудили председателя ЖСК, который похитил 56 млн рублей
Житель Новороссийска купил леопарда, занесенного в Красную книгу
Жители Кубани чаще всего покупают туры выходного дня
В Юбилейном микрорайоне Краснодара снесут незаконные гаражи
На Кубани создали краевой совет по защите от кибератак
Молодые микрорайоны. О том, как до них добраться и том, как из них выбраться
На Кубани стартовала кампания по безопасности дорожного движения – «Однозначно»
Жителей и гостей Сочи попросили не отдыхать у моря
Зрителями «Формулы-1» в Сочи станут 150 тысяч человек
Краснодар стал третьим городом в России по числу покупателей IPhone 11
В Краснодаре бассейн в Юбилейном микрорайоне завершат до конца года
Гости FORMULA 1 посетят Сочи Парк со скидкой
В районе Главной городской площади Краснодара ограничат движение транспорта
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Названные в честь героев и событий ВОВ улицы отремонтируют на Кубани
В Горячем Ключе вандалы разбили вазоны с цветами
В Краснодаре по улице Мира запретят стоянку транспорта
В Краснодаре вору-рецидивисту вместо условного дали реальный срок
В Краснодаре открыли поле для мини-футбола по стандартам УЕФА
На Кубани День здоровья посвятят профилактике сердца
«Так же, как все»: Роман Абрамович и Вениамин Кондратьев без охраны прогулялись по набережной Геленджика