На Кубани будут выдавать удостоверение многодетных семей

25 Сент. 19:37 2019-09-25T19:37:39+03:00

Теперь им не надо будет постоянно ходить за справками

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Соответствующие изменения в региональный закон «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» внесены по инициативе Вениамина Кондратьева.

До этого, чтобы получить льготу, родителям 3-х и более детей необходимо было предъявлять справку, подтверждающую многодетность. Каждый раз за документом нужно приходить в органы соцзащиты. Жители края обратились к губернатору с просьбой максимально упросить этот процесс.

После поправок в региональный закон, которые были приняты сегодня в ходе сессии ЗСК, родители смогут получать постоянное удостоверение. С ним можно обращаться в различные учреждения для оформления льгот.

– Многодетные семьи могут претендовать на ежемесячные выплаты, компенсации стоимости услуг ЖКХ, льготы на проезд в общественном транспорте, питание в школе. Выдача удостоверений упростит процедуру получения этих льгот, теперь процесс будет занимать гораздо меньше времени, – прокомментировали в министерстве труда и социального развития края.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день в крае проживает почти 75 тыс. многодетных семей, в них около 246 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU