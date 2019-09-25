На Кубани будут выдавать удостоверение многодетных семей
Соответствующие изменения в региональный закон «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» внесены по инициативе Вениамина Кондратьева.
До этого, чтобы получить льготу, родителям 3-х и более детей необходимо было предъявлять справку, подтверждающую многодетность. Каждый раз за документом нужно приходить в органы соцзащиты. Жители края обратились к губернатору с просьбой максимально упросить этот процесс.
После поправок в региональный закон, которые были приняты сегодня в ходе сессии ЗСК, родители смогут получать постоянное удостоверение. С ним можно обращаться в различные учреждения для оформления льгот.
– Многодетные семьи могут претендовать на ежемесячные выплаты, компенсации стоимости услуг ЖКХ, льготы на проезд в общественном транспорте, питание в школе. Выдача удостоверений упростит процедуру получения этих льгот, теперь процесс будет занимать гораздо меньше времени, – прокомментировали в министерстве труда и социального развития края.
В ведомстве добавили, что на сегодняшний день в крае проживает почти 75 тыс. многодетных семей, в них около 246 тыс. детей.
ИСТОЧНИК KP.RU