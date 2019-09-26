В Краснодаре на «Кубанской ярмарке» представят новые модели сельхозтехники

СЕГОДНЯ 07:14 2019-09-26T07:20:23+03:00

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«Кубанская ярмарка» малых форм хозяйствования края пройдет с 3 по 6 октября в Краснодаре. Она будет разделена на 12 кластеров.

- В каждом из них представят все категории товаров – от сельскохозяйственной техники и оборудования до саженцев и готовой продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кластер отрасли промышленности региона представят около 30 предприятий сельскохозяйственного и пищевого машиностроения. Они продемонстрируют новые модели техники, а также различное оборудование, которое будет наиболее востребовано малыми формами хозяйствования.

В этом году в «Кубанской ярмарке примут участие порядка 800 фермеров. Это также будут фермеры, получившие торговый знак «Сделано на Кубани».

Напомним, в рейтинге по исполнению указов президента Кубань на первом месте. Рейтинг составила крупная мониторинговая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU