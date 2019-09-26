2019-09-26T07:54:14+03:00
Здоровье

Хирурги Кубани применили новейшую технологию лечения грыж

Этот вид операции в краевой больнице выполняется бесплатно
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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Врачи ККБ №2 министерства здравоохранения Кубани начали применять новейшую технологию лечения грыж передней брюшной стенки и диастаза прямых мышц живота.

Эта методика является малоинвазийной. Это позволяет выполнять операцию при первичных и послеоперационных грыжах. Такой доступ дает выполнить реконструкцию дефекта апоневроза и установить сетчатый эндопротез больших размеров без травмирующего разреза.

- Это хирургическое вмешательство обладает хорошим косметическим эффектом, что особенно важно для молодых женщин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Этот вид операции в краевой больнице всем жителям Краснодарского края выполняется бесплатно.

Напомним, в Краснодарском крае 28 сентября состоится День здоровья под девизом «Здоровое сердце – залог долголетия». Медики проведут консультативно-диагностический прием в станице Ленинградской, на базе центральной районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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