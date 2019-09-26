2019-09-26T08:03:53+03:00
Звезды

В Анапе в археологическом музее пройдет турнир «Меч Черноморья»

Мероприятие начнется в 12:00 28 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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В амфитеатре Анапского археологического музея пройдет VI турнир исторического фехтования «Меч Черноморья». В мероприятии примут участие клубы из Краснодарского края и других регионов России.

- Участники будут соревноваться в номинациях «Щит-меч» и «Вольный выбор». Зрители увидят командные бои на площадке амфитеатра. За победу поборются сразу несколько фехтовальщиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Турнир начнется в 12:00 по адресу: улица Набережная, 4. Всех желающих приглашают посмотреть на это зрелищное шоу. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, зрителями «Формулы-1» в Сочи станут 150 тысяч человек. Гран-При России «королевских гонок» состоится 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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