Евгений Дитрих и Кондратьев обсудили реализацию проектов на Кубани

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-26T08:12:23+03:00

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Министр транспорта России Евгений Дитрих и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили вопросы создания и реконструкции федеральных объектов в регионе. Встреча прошла 25 сентября в Москве.

Они поговорили о транспортных магистралях к Крымскому мосту, о Дальнем западном обходе краевого центра и реконструкции трассы Краснодар -Славянск-на-Кубани - Темрюк.

Сейчас идет оформление земельных участков. Затем дорожники приступят к строительно-монтажным работам на участках. Параллельно в Краснодарском крае планируется реконструкция автомобильной дороги регионального значения Краснодар - Ейск.

- На федеральной трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк до конца октября отремонтируют участки между поселками Водный и Трудобеликовский и станицами Новомышастовской и Ивановской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае создадут Совет по защите информации при администрации региона. С такой инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев, а депутаты единогласно поддержали его.

ИСТОЧНИК KP.RU