СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-26T09:05:49+03:00

Малышка с «маской Бэтмена» прилетела из США в Краснодар на лечение

В среду ее встретили представители клиники, в которой ей будут делать операции

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Вечером 25 сентября Кэрол Феннер прилетела в Краснодар вместе со своей дочкой Луной. Представители клиники встретили американку в аэропорту.

Луна родилась с огромным «родимым пятном» на лице, которое больше напоминает маску супер-героя. Она страдает врожденным меланоцитарным невусом. Доктор из России, который узнал ее историю, предложил ей помощь.

Уже 1 октября краснодарские медики подвергнут Луну полному обследованию и решат, когда стоит начинать сложнейшую лазерную операцию.

Как рассказали «КП» - Кубань» представители клиники, доктор Павел Борисович сам позже расскажет о методах и способах избавления от врожденного меланоцитарного невуса у малышки из США.

-Перелет был очень долгий, ребенок устал, но она всегда такая спокойная, как сейчас, не капризничает, - призналась Кэрол журналистам в аэропорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU