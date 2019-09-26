Малышка с «маской Бэтмена» прилетела из США в Краснодар на лечение
Вечером 25 сентября Кэрол Феннер прилетела в Краснодар вместе со своей дочкой Луной. Представители клиники встретили американку в аэропорту.
Луна родилась с огромным «родимым пятном» на лице, которое больше напоминает маску супер-героя. Она страдает врожденным меланоцитарным невусом. Доктор из России, который узнал ее историю, предложил ей помощь.
Уже 1 октября краснодарские медики подвергнут Луну полному обследованию и решат, когда стоит начинать сложнейшую лазерную операцию.
Как рассказали «КП» - Кубань» представители клиники, доктор Павел Борисович сам позже расскажет о методах и способах избавления от врожденного меланоцитарного невуса у малышки из США.
-Перелет был очень долгий, ребенок устал, но она всегда такая спокойная, как сейчас, не капризничает, - призналась Кэрол журналистам в аэропорту.
ТАКЖЕ
Онколог, предложивший помощь американке с «маской Бэтмена», уже делал подобные операции
Луна Феннер вместе с мамой прилетает в Краснодар 25 сентября (читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU