СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-26T09:22:30+03:00

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В Краснодаре на 20 улицах построят новые тротуары. Работы уже идут на участках протяженностью в 14 километров. Это тротуары как в центральной части краевого центра, так и в пригородных населенных пунктах.

- Строительство осуществляется за счет городского и краевого бюджетов. Всего в 2019 году создадут почти 18 километров новых тротуаров на 33 улицах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы идут по Калинина, Гагарина, Парковой, улице Вольная и многим другим. В перечне 20 улиц краевой столицы. Общая протяженность участков, на которых идет строительство тротуаров составляет почти 14 километров.

Но это не все, в ближайшее время приступят к работам еще на 13 участках улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU