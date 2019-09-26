СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-26T09:29:53+03:00

Житель Кубани попал в ДТП в Воронежской области Фото: Архив "КП"

В результате аварии погибли два человека

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В Верхнемамонском районе Воронежской области 25 сентября в 22:25 произошло дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, на 706 километре автодороги М4-«Дон» 50-летний житель Орловской области, управляя «Рено-Логан» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем МАЗ. За рулем сидел 48-летний житель Краснодарского края.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки и его пассажир, 49-летняя жительница Орловской области, от полученных травм скончались, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, на Кубани стартовала кампания по безопасности дорожного движения – «Однозначно». Край стал одним из 15 регионов, где она реализуется.

ИСТОЧНИК KP.RU