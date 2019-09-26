СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-26T10:24:34+03:00

На Кубани урожайность зерновых и технических культур выше прошлогодней

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В 2019 году урожай зерновых и технических сельхозкультур оценивается выше, чем в прошлом году – как по объему, так и по качеству.

- В Краснодарском крае подсолнечник убрали на 93 процента. Валовой сбор культуры составляет более 1 миллион тонн. Урожай зерновой кукурузы уже превысил 1,6 миллион тонн. Сои собрали 304 тысячи тонн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Зерновые культуры являются экспортно-ориентированными сельхозтоварами Краснодарского края. В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» их экспортные поставки планируется увеличить на 10 процентов.

Напомним, в Краснодаре на «Кубанской ярмарке» представят новые модели сельхозтехники. В мероприятии примут участие порядка 800 фермеров.

ИСТОЧНИК KP.RU