Жителя Кореновского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов
29-летний житель Кореновского района в открытом доступе в одной из социальных сетей выложил экстремистские материалы. Это был видеоматериал, внесенный в Федеральный список Министерства юстиции РФ.
По данному факту прокурор в отношении парня возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения). Мужчину оштрафовали.
- Запрещенные материалы местный житель уже самостоятельно удалили со своей страницы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU