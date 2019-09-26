2019-09-26T11:03:25+03:00
Происшествия

Жителя Кореновского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов

Парень уже удалил запрещенное видео со своей личной странички в Сети
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Жителя Кореновского района оштрафовали за распространение экстремистских материаловЖителя Кореновского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов
Изменить размер текста:

29-летний житель Кореновского района в открытом доступе в одной из социальных сетей выложил экстремистские материалы. Это был видеоматериал, внесенный в Федеральный список Министерства юстиции РФ.

По данному факту прокурор в отношении парня возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения). Мужчину оштрафовали.

- Запрещенные материалы местный житель уже самостоятельно удалили со своей страницы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рыжий из «Иванушек» снял на видео свой отдых в Сочи
Образовательные организаций Краснодарского края получат федеральные гранты
На Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублей
Юморист из Армавира снялся в вайне Евгения Кулика
В Краснодаре проверили состояние деревьев в школах и детсадах
Жительница Кубани потеряла телефон и заявила в полицию, что ее ограбили
В Краснодаре откроется мультимедийная выставка
В конце сентября в Краснодаре зацвели каштаны
В Крымском районе женщина из ревности убила сожителя и несколько дней жила с его трупом
В Калининском районе открылась новая врачебная амбулатория
В 2020 году краснодарских школьников будут перевозить 166 новых автобусов
Хулиганов, разбивших вазоны в Горячем Ключе, задержали
В Краснодаре общественный транспорт начали оформлять в едином стиле
На Кубани урожайность зерновых и технических культур выше прошлогодней
Житель Кубани попал в ДТП в Воронежской области
В Краснодаре на 20 улицах построят новые тротуары
Малышка с «маской Бэтмена» прилетела из США в Краснодар на лечение
Евгений Дитрих и Кондратьев обсудили реализацию проектов на Кубани
В Анапе в археологическом музее пройдет турнир «Меч Черноморья»
Хирурги Кубани применили новейшую технологию лечения грыж
В Краснодаре на «Кубанской ярмарке» представят новые модели сельхозтехники
На Кубани будут выдавать удостоверение многодетных семей
В рейтинге по исполнению указов президента Кубань на первом месте
На Кубани осудили председателя ЖСК, который похитил 56 млн рублей