Жителя Кореновского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-26T11:03:25+03:00

Парень уже удалил запрещенное видео со своей личной странички в Сети

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29-летний житель Кореновского района в открытом доступе в одной из социальных сетей выложил экстремистские материалы. Это был видеоматериал, внесенный в Федеральный список Министерства юстиции РФ.

По данному факту прокурор в отношении парня возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения). Мужчину оштрафовали.

- Запрещенные материалы местный житель уже самостоятельно удалили со своей страницы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU