В 2020 году краснодарских школьников будут перевозить 166 новых автобусов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-26T11:16:04+03:00

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В Краснодар пришла первая партия новых автобусов, которые будут перевозить школьников с 2020 года. Это 44 новых машины. Они законсервированы и находятся на хранении на специализированных площадках и на территории МУП «КТТУ». До конца 2019 года приобретут еще 122 автобуса.

Вскоре планируют обновить практический весь подвижный состав. В ближайшее время планируется приобрести 68 автобусов за счет средств городского бюджета. А потом будет еще одна большая закупка – 54 машины.

- Со следующего года организовывать перевозку учащихся будет городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. Парк школьных автобусов будет исключительно муниципальным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре общественный транспорт начали оформлять в едином стиле. Новый регламент разработали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU