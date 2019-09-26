2019-09-26T11:16:04+03:00
Общество

В 2020 году краснодарских школьников будут перевозить 166 новых автобусов

Сейчас в краевую столицу доставили 44 машины
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодар пришла первая партия новых автобусов, которые будут перевозить школьников с 2020 года. Это 44 новых машины. Они законсервированы и находятся на хранении на специализированных площадках и на территории МУП «КТТУ». До конца 2019 года приобретут еще 122 автобуса.

Вскоре планируют обновить практический весь подвижный состав. В ближайшее время планируется приобрести 68 автобусов за счет средств городского бюджета. А потом будет еще одна большая закупка – 54 машины.

- Со следующего года организовывать перевозку учащихся будет городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. Парк школьных автобусов будет исключительно муниципальным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре общественный транспорт начали оформлять в едином стиле. Новый регламент разработали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рыжий из «Иванушек» снял на видео свой отдых в Сочи
Образовательные организаций Краснодарского края получат федеральные гранты
На Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублей
Юморист из Армавира снялся в вайне Евгения Кулика
В Краснодаре проверили состояние деревьев в школах и детсадах
Жительница Кубани потеряла телефон и заявила в полицию, что ее ограбили
В Краснодаре откроется мультимедийная выставка
В конце сентября в Краснодаре зацвели каштаны
В Крымском районе женщина из ревности убила сожителя и несколько дней жила с его трупом
В Калининском районе открылась новая врачебная амбулатория
Жителя Кореновского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов
Хулиганов, разбивших вазоны в Горячем Ключе, задержали
В Краснодаре общественный транспорт начали оформлять в едином стиле
На Кубани урожайность зерновых и технических культур выше прошлогодней
Житель Кубани попал в ДТП в Воронежской области
В Краснодаре на 20 улицах построят новые тротуары
Малышка с «маской Бэтмена» прилетела из США в Краснодар на лечение
Евгений Дитрих и Кондратьев обсудили реализацию проектов на Кубани
В Анапе в археологическом музее пройдет турнир «Меч Черноморья»
Хирурги Кубани применили новейшую технологию лечения грыж
В Краснодаре на «Кубанской ярмарке» представят новые модели сельхозтехники
На Кубани будут выдавать удостоверение многодетных семей
В рейтинге по исполнению указов президента Кубань на первом месте
На Кубани осудили председателя ЖСК, который похитил 56 млн рублей