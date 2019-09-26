2019-09-26T11:34:12+03:00
Общество

В Калининском районе открылась новая врачебная амбулатория

На нее было выделено 10 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Новая врачебная амбулатория в селе Гришковском Калининского района появилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На это было выделено порядка 10 миллионов рублей.

- Медицинское учреждение обслуживает около двух тысяч детей и взрослых. Амбулатория оснащена всем необходимым оборудованием. Здесь работает доврачебный. общей практики, прививочный, процедурный, физиотерапевтический и перевязочный кабинеты. Кроме того, на базе учреждения есть койки дневного стационара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Развитие сети ФАПов, ВОПов и амбулаторий продолжается по всей территории Краснодарского края. В регионе функционируют 670 фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, хирурги Кубани применили новейшую технологию лечения грыж. Этот вид операции в краевой больнице выполняется бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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