СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-26T12:02:19+03:00

В Крымском районе женщина из ревности убила сожителя и несколько дней жила с его трупом Фото: Архив "КП"

Она два раза ударила его ножом в грудь

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В Крымском районе 54-летняя местная жительница подозревается в убийстве 65-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Мужчина и женщина проживали в одном из домов на улице Чкалова в станице Троицкой. В ночь на 22 сентября они выпивали. Вскоре сожители поссорились из-за того, что накануне мужчина оказывал знаки внимания их соседке.

Женщина два раза ударила потерпевшего ножом в область грудной клетки. О произошедшем она никому не рассказал. Злоумышленница жила с погибшим еще несколько дней, пока к ним не пришла знакомая.

Женщина увидела потерпевшего без признаков жизни и сообщила об этом в правоохранительные органы.

- Подозреваемая задержана. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU