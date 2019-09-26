2019-09-26T12:27:04+03:00
Звезды

В Краснодаре откроется мультимедийная выставка

Гости увидят самые знаковые полотна Уильяма Бугро
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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Выставка «Забытый гений. Живое искусство» пройдет в Краснодаре с 9 октября по 3 ноября. Экспозиция будет представлена в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

- Гости мероприятия увидят самые знаковые работы художника Уильяма Бугро, созданные в разные периоды жизни автора. Шедевры гения академической живописи оживут на огромных экранах выставочного зала под аккомпанемент классической музыки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

За свою жизнь Уильям Бугро создал более 800 живописных картин и внес богатейший вклад в создание и развитие такого жанра в искусстве, как академическая живопись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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