2019-09-26T13:30:05+03:00
Происшествия

Жительница Кубани потеряла телефон и заявила в полицию, что ее ограбили

Она побоялась ссоры с мужем
Александра ПОДУШКО
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Жительница Кубани потеряла телефон и заявила в полицию, что ее ограбилиЖительница Кубани потеряла телефон и заявила в полицию, что ее ограбили
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В полицию Курганинского района с сообщением о краже телефона обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что гаджет похитил знакомый, который подвозил ее до магазина.

- Информация о противоправном деянии не подтвердилась. 34-летнюю заявительницу, ранее предупрежденную об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что женщина оставила телефон в салоне автомобиля подвозившего ее мужчины. Испугавшись, что муж узнает об этом, она решила обмануть полицейских.

В отношении 34-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Злоумышленнице грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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