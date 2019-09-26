2019-09-26T13:27:33+03:00
Общество

Юморист из Армавира снялся в вайне Евгения Кулика

Видеоролик он выложил на своей странице в Instagram
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Капитан армавирской команды КВН «Русская дорога» попробовал себя в новом амплуа. На этот раз Алексей Кривеня снялся в вайне известного актера Евгения Кулика. Видеоролик он выложил на своей странице в Instagram.

Капитану КВН досталась роль кучера Пахома. В коротком юмористическом ролике обыгрывается смешная ситуация.

- Девушка заставляет своего парня нарисовать ее у красивого камня. Ситуация показанная в ролике отсылается зрителя к современным реалиям. Показаны девушки, которые любят сделать много фотографий на одном месте, - сообщает «Регион Online».

Комментаторы отметили, что это одна из лучших работ ребят.

Команда КВН «Русская дорога» представляет город Армавир Краснодарского края. Парни играют в юмористическом жанре с тех пор, когда еще числились студентами Армавирского государственного педагогического университета. Над названием команды много не думали. Как вспоминают ребята, тогда в Армавире все слушали Игоря Растеряева. Особой популярностью пользовалась песня «Русская дорога».

ИСТОЧНИК KP.RU

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