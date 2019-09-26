2019-09-26T13:40:51+03:00
Происшествия

На Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублей

Неплательщик сам погасил долг
Александра ПОДУШКО
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На Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублейНа Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублей
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На Кубани организация, занимающаяся производством полимерных изделий, задолжала государству 38 миллионов 775 тысяч рублей.

- Исполнительное производство о взыскании данной суммы было возбуждено 2 августа. Уже 8 августа пристав составил акт описи и ареста находящегося на балансе организации-должника имущества. Его оставили на ответственное хранение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

До принудительной реализации имущества дело не дошло. 19 сентября должник самостоятельно погасил задолженность в полном объеме.

Напомним, житель Краснодара задолжал по алиментам 65 тысяч рублей. На приеме у судебного пристава он сообщил, что у него серьезные финансовые трудности, а поэтому выплачивать долг не может. После встречи у неплательщика арестовали автомобиль. На парковке торгового центра «Меридиан» сотрудник ведомства составил акт описи «Hyundai Accent» 2006 года выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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