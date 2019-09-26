На Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублей
На Кубани организация, занимающаяся производством полимерных изделий, задолжала государству 38 миллионов 775 тысяч рублей.
- Исполнительное производство о взыскании данной суммы было возбуждено 2 августа. Уже 8 августа пристав составил акт описи и ареста находящегося на балансе организации-должника имущества. Его оставили на ответственное хранение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
До принудительной реализации имущества дело не дошло. 19 сентября должник самостоятельно погасил задолженность в полном объеме.
Напомним, житель Краснодара задолжал по алиментам 65 тысяч рублей. На приеме у судебного пристава он сообщил, что у него серьезные финансовые трудности, а поэтому выплачивать долг не может. После встречи у неплательщика арестовали автомобиль. На парковке торгового центра «Меридиан» сотрудник ведомства составил акт описи «Hyundai Accent» 2006 года выпуска.
ИСТОЧНИК KP.RU