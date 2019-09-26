Образовательные организаций Краснодарского края получат федеральные гранты

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-26T13:54:58+03:00

Их направят на приобретение оборудования, зарплату и курсы повышения педагогов

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Министерство просвещения России подвело итоги конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета. Победителями признаны 164 учреждения, 13 из них представляли Кубань.

- Это 10 муниципальных детских садов Анапы, Армавира, Краснодара, Новороссийска, Курганинского и Северского районов, два частных сада в кубанской столице, а также краевой Центр диагностики и консультирования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Гранты направят на оборудование, зарплату и курсы повышения педагогов, которые оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.

В предыдущем отборе, победителями стали четыре кубанских образовательных учреждения.

Напомним, в Краснодаре проверили состояние деревьев в школах и детсадах. До конца года обследуют все насаждения, которые находится на территориях учебных организаций города.

ИСТОЧНИК KP.RU