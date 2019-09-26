Рыжий из «Иванушек» снял на видео свой отдых в Сочи
Солист «Иванушки International» проводит отпуск в родном Сочи. В своем инстаграме он рассказывает о своем отдыхе. Певец выложил ролик, где купается в море и удивляется, что температура воды и воздуха одинаковая - +23 градуса.
- Вот оно счастье! Когда в море ни души! Выходить не хотелось. Вода +23, воздух столько же, время 7 вечера! Чудеса! – написал в инстаграм Андрей Григорьев-Апполонов. – Всем, у кого началась зима или осень, мои соболезнования, а я, ребятки, еще поплаваю, потому что супер!
Андрей Григорьев-Апполонов отдыхает в Сочи.Источник: инстаграм Андрея Григорьева-Апполонова
ИСТОЧНИК KP.RU