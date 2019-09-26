Коммунисты обратили внимание депутатов Заксобрания на спад в кубанском животноводстве

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-26T14:41:52+03:00

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Серьезная дискуссия возникла в ходе обсуждения проекта Постановления «О ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края за первое полугодие 2019 года».

В частности, руководитель фракции КПРФ, секретарь крайкома партии Павел Соколенко привлек внимание депутатов к проблемам, связанных с развитием животноводства.

— Мы уже не раз говорили о постоянном снижении численности крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств в крае, – подчеркнул депутат-коммунист. – И эту проблему на одном из последних обсуждений признал значительной даже губернатор. Сейчас мы видим, что за шесть месяцев текущего года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось почти на 16 тысяч. Вызывает тревогу тот факт, что это падение никак не могут остановить, и оно происходит в более чем половине муниципальных образований в крае. Складывается впечатление, что краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности просто не знает, как удержать животноводство в крае от многолетнего спада.

Завершая выступление, Павел Соколенко предложил включить в Постановление пункт об ответственности министерства за сложившуюся ситуацию.

Однако депутаты-представители «Единой России» не согласились с доводами коммуниста, посчитав, что пункт о персональной ответственности чиновников вводить бессмысленно. В итоге в принятом Постановлении всего лишь обратили внимание министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на «недостаточное выполнение» в первом полугодии отдельных показателей индикативного плана социально-экономического развития края.

Остается добавить, что сегодня в крае осталось лишь 523 тысячи голов крупного рогатого скота. В 2006 году численность была 711 тысяч, а в период с 1997 по 2001 год, когда Кубань возглавлял патриот Н.И. Кондратенко, численность КРС составляла свыше 900 тысяч голов, а в последний год Советской власти – 1,7 млн. голов.