2019-09-26T15:50:58+03:00
Общество

Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кубани - движение вверх!»

Уже зарегистрировались почти 2 тысячи человек
Максим ОСОКИН
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Фото: лидерыкубани.рфФото: лидерыкубани.рф
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В Краснодарском крае подвели итоги отборочного этапа конкурса «Лидеры Кубани - движение вверх!». Поступило почти 2 тысячи заявок и видеообращений.

- Заявки поступали не только от жителей региона, но и из Дагестана, Крыма, Ставропольского и Пермского края, Волгоградской и Новосибирской областей, и других, пишет Юг Times.

В этом году усилена роль наставников, которые будут работать с участниками конкурса. Другими нововведениями этого года стали увеличение возраста участников конкурса до 55 лет, а также возможность претендовать на помощь при реализации собственных социально значимых проектов. Также трое победителей получат гранты в 500 тысяч рублей, которые они смогут потратить на дополнительное обучение по программам в сфере менеджмента.

Также конкурс позволит выявить потенциальных управленцев для муниципалитетов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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