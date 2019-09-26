2019-09-26T15:58:49+03:00
Происшествия

В Белореченске сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя

Он угрожал расправой таксисту
Максим ОСОКИН
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Фото: 23.rosgvard.ruФото: 23.rosgvard.ru
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В Белореченске к сотрудникам Росгвардии обратился 54-летний водитель такси. По его словам, в автомобиле находился пассажир, который отказался оплачивать проезд.

- Также злоумышленник угрожал потерпевшему предметом, похожим на электрошокер и требовал отдать имеющиеся денежные средства, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники ведомства проследовали с водителем к его автомобилю. Пассажир, увидев их попытался скрыться, но был задержан. Его передали наряду полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что правонарушителем оказался 31-летний гражданин, приехавший из Иркутской области.

Напомним, в полицию Курганинского района с сообщением о краже телефона обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что гаджет похитил знакомый, который подвозил ее до магазина. Информация о противоправном деянии не подтвердилась. 34-летнюю заявительницу, ранее предупрежденную об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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