На Кубани продолжается ремонт учреждений культуры

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-26T16:27:01+03:00

До конца года приведут в порядок еще 24 объекта

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На Кубани до конца 2019 года в рамках государственной программы «Развитие культуры» отремонтируют 24 учреждения.

- Уже привели в порядок семь учреждений. Среди них детская музыкальная школа станицы Березанской. Помимо этого, заменили кровлю библиотеки Выселковского сельского поселения, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также обновят материально-техническую базу 50 учреждений культуры, а также трех театров. На это потратят более 325 млн, выделенных из федерального и краевого бюджетов.

Напомним, министерство просвещения России подвело итоги конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета. Победителями признаны 164 учреждения, 13 из них представляли Кубань. Это 10 муниципальных детских садов Анапы, Армавира, Краснодара, Новороссийска, Курганинского и Северского районов, два частных сада в кубанской столице, а также краевой Центр диагностики и консультирования

ИСТОЧНИК KP.RU