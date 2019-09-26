2019-09-26T16:52:37+03:00
Происшествия

Житель Кубани незаконно срубил несколько деревьев

Теперь он может попасть за решетку на 7 лет
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Полиция Курганинского района расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летнего местного жителя.

- Установлено, что мужчина незаконно вырубил шесть деревьев в лесозащитной полосе. Таким образом он нанес ущерб, оцениваемый более чем в 720 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту его проживания. В данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье «Незаконная рубка зеленых насаждений». Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, на Кубани в отношении 65-летнего жителя Горячего Ключа возбудили уголовное дело. Его обвиняют в незаконной вырубке деревьев. Мужчине грозит реальный срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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