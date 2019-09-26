2019-09-26T17:11:20+03:00
Экономика

На кубанские поля вышла техника для озимого сева

Уже работает более 900 сельскохозяйственных машин
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае продолжается сев озимых под урожай 2020 года. Аграрии высевают рапс, пшеницу и ячмень.

- Наибольшие площади засеяны в Новопокровском, Ейском, Кущевском, Крыловском и Щербиновском районах. В данный момент на поля вывели более 900 единиц специализированной техники, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Когда посевная достигнем своего пика, в работах будут задействованы свыше 30 тысяч машин, в том числе более 20 тысяч тракторов и шести тысяч сеялок. За сутки они способны обрабатывать более 100 тысяч гектаров пахотных земель.

В планах кубанских аграриев на 2019 год – высадка озимых на площади более чем 1,5 млн гектаров. Из них более 94% засеют пшеницей. Для работы на полях у региональных сельхозпроизводителей есть все необходимое, они в полной мере обеспечены техникой, ГСМ, удобрениями и посевным материалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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