ВТБ профинансировал строительство Marriott Krasnodar Hotel

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-26T17:39:55+03:00

Церемония открытия прошла в Краснодаре при участии Андрея Мусияченко, заместителя управляющего по корпоративному бизнесу банка ВТБ в регионе

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ВТБ совместно с компанией ООО «Центр-Отель» реализовал современный гостиничный комплекс Marriott Krasnodar Hotel. Церемония открытия прошла в Краснодаре при участии Андрея Мусияченко, заместителя управляющего по корпоративному бизнесу банка ВТБ в регионе, Ризвана Исаева, учредителя ООО «Центр Отель», а также представителей местной администрации.

Кредитное соглашение на сумму более 1,5 млрд рублей ВТБ заключил с компанией ООО «Центр-Отель» в 2015 году. В рамках утвержденного лимита компания получила денежные средства сроком на 10 лет для проведения работ по строительству гостиничного комплекса в центре делового района Краснодара.

Krasnodar Marriott Hotel — первая пятизвездочная сетевая гостиница в столице Кубани. Комплекс стал восьмым отелем бренда Marriott в России. Здание включает жилые объекты и группу помещений общественного назначения. В здании расположены 266 номеров и апартаментов, два ресторана, семь конференц-залов и конгресс-холл. Разработкой дизайна проекта и интерьера занималась компания John Seifert.

Андрей Мусияченко, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу ВТБ в Краснодарском крае подчеркнул, что банк обладает полным спектром компетенций и высоким уровнем экспертизы в рамках финансирования проектов подобного уровня. «Совершенствование качества сервиса и персональный подход к каждому клиенту — одна из стратегических задач банка. Krasnodar Marriott Hotel — новый яркий объект туристической инфраструктуры столицы Кубани, где учтены не только все потребности современных путешественников, но и возможности для решения бизнес-задач корпоративных клиентов региона. Уверен, многие россияне по достоинству оценят новый гостиничный комплекс».

Ризван Исаев, учредитель ООО «Центр Отель», прокомментировал: «Благодаря финансовой поддержке и профессиональной команде ВТБ, мы смогли оперативно и качественно реализовать свой масштабный проект. Открытие отеля такого уровня создаст дополнительный импульс для развития туризма в регионе. Ведь бренд Marriott Hotels лидирует в индустрии, использует различные инновации и мобильные сервисы для гостей, выводя стиль, дизайн и технологии на новый уровень».