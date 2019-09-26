В Сочи ищут таксиста, сбившего девушку-подростка

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-26T17:42:24+03:00

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В Сочи на улице Виноградной 23 сентября около 20:00 неустановленный водитель такси сбил пешехода. 16-летняя девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

- Мужчина довез пострадавшую до дома, после чего уехал в неизвестном направлении. О факте ДТП он в полицию не сообщал, - рассказали «КП» - Кубань» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Позже выяснилось, что у потерпевшей врачи диагностировали закрытый перелом. В данный момент местонахождение водителя неизвестно. Его объявили в розыск. Полицейские просят свидетелей ДТП позвонить по телефону 8 (988) 142-97-98.

Напомним, в Верхнемамонском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортного происшествия.По предварительным данным, 50-летний житель Орловской области, управляя «Рено-Логан» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем МАЗ. За рулем сидел 48-летний житель Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU