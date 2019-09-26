2019-09-26T17:42:24+03:00
Происшествия

В Сочи ищут таксиста, сбившего девушку-подростка

В результате ДТП она получила перелом
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Сочи на улице Виноградной 23 сентября около 20:00 неустановленный водитель такси сбил пешехода. 16-летняя девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

- Мужчина довез пострадавшую до дома, после чего уехал в неизвестном направлении. О факте ДТП он в полицию не сообщал, - рассказали «КП» - Кубань» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Позже выяснилось, что у потерпевшей врачи диагностировали закрытый перелом. В данный момент местонахождение водителя неизвестно. Его объявили в розыск. Полицейские просят свидетелей ДТП позвонить по телефону 8 (988) 142-97-98.

Напомним, в Верхнемамонском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортного происшествия.По предварительным данным, 50-летний житель Орловской области, управляя «Рено-Логан» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем МАЗ. За рулем сидел 48-летний житель Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре проведут учения по гражданской обороне
На Кубани до конца 2019 года проложат 150 км газопровода
ВТБ профинансировал строительство Marriott Krasnodar Hotel
Старт FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019
На кубанские поля вышла техника для озимого сева
Житель Кубани незаконно срубил несколько деревьев
На Кубани продолжается ремонт учреждений культуры
В Белореченске сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя
Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кубани - движение вверх!»
Коммунисты обратили внимание депутатов Заксобрания на спад в кубанском животноводстве
Рыжий из «Иванушек» снял на видео свой отдых в Сочи
Образовательные организаций Краснодарского края получат федеральные гранты
На Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублей
Юморист из Армавира снялся в вайне Евгения Кулика
В Краснодаре проверили состояние деревьев в школах и детсадах