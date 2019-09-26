На Кубани до конца 2019 года проложат 150 км газопровода

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-26T18:15:50+03:00

На это дополнительно выделили 440 млн рублей из краевого бюджета

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В Краснодарском крае на прокладку 150 км газопроводных сетей до конца 2019 года дополнительно выделили 440 млн рублей. На эти деньги проведут работы на 33 объектах в 27 муниципалитетах региона. Эти меры позволят дополнительно подключить к поставкам голубого топлива 20 тысяч жителей.

- На сегодняшний день уровень газификации населенных пунктов Кубани составляет 82%. Данный показатель значительно выше среднероссийского, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в регионе выделили порядка 300 млн рублей на реконструкцию и ремонт 73 км водопроводных сетей, а также строительства 31 объекта водоснабжения. Это позволит решить проблему с подачей коммунального ресурса 34 муниципальных образованиях.

Планируется начало работ работы по реконструкции тепловых сетей в Кореновске, строительству теплотрасс в Медведовском сельском поселении и трех котельных в Белореченском и Абинском районах. На это из краевой казны потратят почти 260 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU